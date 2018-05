Glencore augmente la production de cuivre au 1er trimestre, objectifs confirmés

Zurich (awp) - Les opérations d'extractions menées par Glencore au premier trimestre 2018 sont peu ou prou conformes aux attentes du groupe. Le géant zougois du négoce des matières premières a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.La production de cuivre a augmenté de 6,2% sur un an à 345'400 tonnes, dopée notamment par la mise en service de la phase 1 de la mine de Katanga en République démocratique du Congo (RDC), selon le communiqué publié jeudi.La production de zinc en revanche a chuté de 13% à 242'700 tonnes, reflétant la vente de Rosh Pinah et Perkoa en avril 2017.Quant à la production propre de nickel, elle a bondi de 21% à 30'100 tonnes, grâce aux sites de Koniambo (Nouvelle-Calédonie), Murrin Murrin (Australie) et INO (Integrated Nickel Operations). L'extraction de ferrochrome a en revanche cédé 7% à 409'000 tonnes, à cause des problèmes rencontrés avec un haut-fourneau et des défis liés à sa remise en marche.Les participations dans les hydrocarbures ont généré une production amputée de 15%, à 1,2 millions de barils.Pour l'ensemble de l'année, le géant du négoce des matières premières anticipe un bénéfice opérationnel oscillant dans la fourchette supérieure de 2,2 milliards à 3,2 milliards de dollars.lk/tn(AWP / 03.05.2018 09h25)