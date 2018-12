Glencore modère ses ambitions dans le négoce pour l'année en cours

(ajoute projections pour les activités d'extraction)Zurich (awp) - Glencore rabote ses ambitions en matière de produit du négoce pour l'année en cours, évaluant désormais son excédent d'exploitation (Ebit) dans ce domaine pour l'année en cours à 2,7 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près. Jusqu'ici, le colosse zougois des matières premières tablait sur un résultat dans le haut de la fourchette de 2,2 à 3,2 milliards à long terme.La multinationale évoque à l'occasion d'une mise au point lundi un impact des contrats à longue échéance sur l'aluminium, ainsi qu'une discrépance entre certains engagements d'achat de cobalt au sein du groupe et les activités de ventes. La déconsolidation des activités agricoles va par ailleurs peser à hauteur de quelque 100 millions de dollars sur l'excédent du négoce.Ces handicaps devraient néanmoins pouvoir être compensés dès l'an prochain par les récentes opérations du groupe sur le marché des fusions et acquisitions. L'excédent opérationnel en 2019 devrait ainsi se situer comme en 2018 dans le milieu de la fourchette de 2,2 à 3,2 milliards.Dans le domaine extractif, les dépenses de fonctionnement devraient avoisiner en 2018 les 4,8 milliards de dollars, comme prévu. Le budget pour l'an prochain en revanche a été alourdi de 300 millions à 5,0 milliards, en raison de frais d'intégration et d'extension notamment.La facture pour 2020 doit désormais s'établir à 4,9 milliards, contre 4,0 milliards. La première estimation pour les dépenses d'extraction en 2021 s'établit à 4,4 milliards de dollars.jh/al/ck(AWP / 03.12.2018 14h15)