Glencore rachète des parts de Rio Tinto dans le charbon pour 1,7 mrd USD

Zurich (awp) - Glencore a conclu avec son homologue Rio Tinto un accord de reprise pour les participations de ce dernier dans les mines de charbon australiennes de Hail Creek et de Valeria, pour un total de 1,7 mrd USD. Le groupe minier anglo-australien disposait de respectivement 82 et 71% dans ces infrastructures, précise le mastodonte zougois des matières premières dans un communiqué mardi.Glencore accorde aux autres actionnaires de Hail Creek, Nippon Steel Australia (8%) Marubeni Coal (6,67%) et Sumisho Coal Development (3,33%) le droit de lui céder leurs parts restantes, pour un montant de jusqu'à 340 mio USD. Le site a produit l'an dernier près de 10 millions de tonnes de charbon et a rapporté à son futur ex-propriétaire un excédent brut d'exploitation de 408 mio USD pour un bénéfice avant-impôts de 357 mio USD.Les actifs bruts cumulés de Hail Creek et de Valeria étaient devisés en fin d'année dernière à 1,01 mrd USD, dont 859 mio pour le compte de Rio Tinto.En 2017, Glencore avait déjà extrait près de 90 millions de tonnes de charbon de ses 17 mines en Australie.jh/al(AWP / 20.03.2018 09h30)