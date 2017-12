Glencore: vente finalisée d'une majorité des actifs de stockage pétrolier à HNA

Zurich (awp) - Glencore a finalisé la cession d'une majorité (51%) de ses actifs de stockage pétrolier au tentaculaire conglomérat chinois HNA. L'opération, représentant 775 mio USD, avait été annoncée en mars et devait aboutir "dans le courant du second semestre".Le véhicule HG Storage International (HGSI) construit pour l'occasion comprend des sites d'entreposage sur le Vieux continent, en Afrique, au Moyen-Orient ainsi qu'en Amérique, précise un communiqué publié vendredi.Le mastodonte des matières premières percevra après la clôture vendredi un versement de 579 mio USD, sujet à ajustements. Le solde sera encaissé lorsque trois des sites concernés par la transaction aux Etats-Unis auront été officiellement transférés au sein de HGSI. La transition est agendée dans le courant de l'année prochaine moyennant le feu vert du gendarme des investissement étrangers sur le territoire étatsunien (CFIUS).HGSI comprendra une direction et un organe de surveillance composé de représentants de ses deux actionnaires.jh/al(AWP / 29.12.2017 11h00)