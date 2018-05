Golan: tirs de roquettes iraniennes sur des positions israéliennes, pas de victime (armée israélienne)

Jérusalem - Les forces iraniennes en Syrie ont tiré dans la nuit de mercredi à jeudi une vingtaine de projectiles et roquettes en direction des forces israéliennes dans la partie du Golan occupé par Israël, a déclaré l'armée israélienne.Ces projectiles, dont certains ont été interceptés par les systèmes de défense antimissiles israéliens, n'ont pas fait de victimes et l'armée israélienne a riposté, a indiqué à des journalistes le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, sans préciser la nature de cette riposte.Selon le porte-parole, les roquettes ont été tirées peu après minuit (21H00 GMT mercredi) par des hommes de la brigade iranienne al-Qods sur les premières lignes de l'armée israélienne sur le Golan."Nous savons que cela vient de la force al-Qods", a-t-il dit sans plus de précision."L'armée israélienne considère cette attaque iranienne contre Israël avec une très grande sévérité", a-t-il dit.Ces évènements interviennent dans un contexte de vives tensions israélo-iraniennes autour du théâtre syrien à la suite de plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des intérêts iraniens en Syrie.(©AFP / 09 mai 2018 22h55)