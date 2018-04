Goldbach: les actionnaires approuvent les administrateurs de Tamedia

Zurich (awp) - Les actionnaires de Goldbach, réunis lundi en assemblée générale, ont approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration et notamment la nomination de trois administrateurs de Tamedia. La régie publicitaire, en voie d'être rachetée par le groupe de presse zurichois, a renoncé à verser un dividende en raison du processus d'acquisition.Les administrateurs sortants ont été réélus, mais se sont engagés à quitter leurs fonctions dès la finalisation du rachat, a indiqué Goldbach lundi.Christoph Tonini, président de la direction générale de Tamedia, ainsi que Sandro Macciacchini (directeur financier) et Marcel Kohler (responsable publicité et médias gratuits) ont quant à eux été nommés à l'organe de surveillance, selon un communiqué.Fin mars, Tamedia avait revendiqué détenir 89,48% du capital et des droits de vote de Goldbach, au terme du délai de l'offre d'achat.al/buc(AWP / 09.04.2018 15h03)