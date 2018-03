Goldbach renonce au dividende avant de se faire avaler par Tamedia

Zurich (awp) - La régie publicitaire Goldbach, en passe d'être rachetée par Tamedia, va renoncer à rétribuer ses actionnaires. La société zurichoise a réussi à relever ses résultats l'année dernière et se voit en bon chemin pour embrasser le partenariat avec le groupe de médias, a-t-elle annoncé mardi.L'offre de rachat de Goldbach par Tamedia a été lancée en décembre 2017 pour un total de 216 mio CHF. Vu qu'un éventuel dividende sera retiré du prix d'acquisition, le conseil d'administration du groupe publicitaire a renoncé à rétribuer ses actionnaires, a précisé l'entreprise dans un communiqué.Goldbach restera une entreprise indépendante au sein de Tamedia et sera pilotée par sa direction actuelle. Le conseil d'administration a par contre décidé de démissionner au terme de l'offre publique d'achat (OPA), attendu le 20 mars hors période de prolongation.Les administrateurs sortants doivent être remplacés par Christoph Tonini, l'actuel directeur général de Tamedia, au poste de président, ainsi que Sandro Macciacchini, le directeur financier de Tamedia, et Marcel Kohler, responsable publicité et gratuits, comme administrateurs.Au niveau des résultats de Goldbach, ces derniers ont été impactés par des coûts de 1,5 mio CHF liés au rachat par Tamedia. Le bénéfice net est donc ressorti à 11,8 mio CHF, néanmoins en forte hausse de 34,1%. Le résultat d'exploitation (Ebit) a pour sa part progressé de 25,2% à 37 mio.Quant aux recettes, le chiffre d'affaire total a pris 3,2% à 511,5 mio CHF, profitant d'une très forte croissance en Allemagne (+66,7%) et en Autriche (+10,9%), alors que les ventes en Suisse (+2,3%) ont été à la traine.al/rp(AWP / 06.03.2018 08h25)