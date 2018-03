Goldbach renonce au dividende avant de se faire avaler par Tamedia

(ajoute déclarations de la direction, contexte, commentaires d'analystes, cours de Bourse)Zurich (awp) - La régie publicitaire Goldbach, en passe d'être rachetée par Tamedia, va renoncer à rétribuer ses actionnaires. La société zurichoise a réussi à relever ses résultats l'année dernière et se voit en bon chemin pour embrasser le partenariat avec le groupe de médias, a-t-elle annoncé mardi.L'offre de rachat de Goldbach par Tamedia a été lancée en décembre 2017 pour un total de 216 mio CHF. Vu qu'un éventuel dividende serait retiré du prix d'acquisition, le conseil d'administration du groupe publicitaire a renoncé à rétribuer ses actionnaires, a précisé l'entreprise dans un communiqué.Goldbach restera une entreprise indépendante au sein de Tamedia et sera pilotée par sa direction actuelle. Le conseil d'administration a par contre décidé de démissionner au terme de l'offre publique d'achat (OPA), attendu le 20 mars hors période de prolongation.Les administrateurs sortants doivent être remplacés par Christoph Tonini, l'actuel directeur général de Tamedia, au poste de président, ainsi que Sandro Macciacchini, le directeur financier de Tamedia, et Marcel Kohler, responsable publicité et gratuits, comme administrateurs.Au niveau des résultats de Goldbach, ces derniers ont été impactés par des coûts de 1,5 mio CHF liés au rachat par Tamedia. Le bénéfice net est malgré tout ressorti à 11,8 mio CHF, en forte hausse de 34,1%. Le résultat d'exploitation (Ebit) a pour sa part progressé de 25,2% à 37 mio.Quant aux recettes, le chiffre d'affaire total a pris 3,2% à 511,5 mio CHF, profitant d'une très forte croissance en Allemagne (+66,7%) et en Autriche (+10,9%), alors que les ventes en Suisse (+2,3%) ont été à la traine.Mi-décembre 2017, Tamedia avait annoncé vouloir lancer une OPA sur Goldbach, afin de renforcer sa position sur les marchés publicitaires suisse, allemand et autrichien. L'offre cible l'ensemble du capital-actions de Goldbach, soit quelque 6,09 mio d'actions, Tamedia offrant 35,50 CHF par titre.Les deux sociétés zurichoises veulent étendre leurs activités sur le marché local et grignoter des parts chez leurs voisins. L'acquisition devrait permettre à Tamedia d'augmenter son résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 33 mio CHF par année. La marge opérationnelle (Ebit) est attendue en hausse de "quelques points de base".INVESTISSEURS PAS RASSURÉSSi Tamedia parvient à s'emparer d'une majorité de la société de courtage en publicité, cette dernière sera retirée de la cote à la Bourse suisse. L'entreprise continuera à fonctionner de manière autonome et conservera son nom. Le directeur général (CEO) Michi Frank restera à son poste et intégrera le comité exécutif de Tamedia.Le patron a souligné que le rachat par le géant alémanique des médias était nécessaire d'un point de vue stratégique. Des réductions de postes ne sont pas à l'ordre du jour, la société voulant "croître et renforcer son activité", a assuré M. Frank.Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), l'offre de rachat de Tamedia devrait aboutir même en l'absence de prime. Sur la base des résultats 2017, le groupe de médias devrait réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire de 98,7 mio CHF grâce à cette acquisition, soit 10% des résultats annuels du zurichois.Au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda), l'OPA ajouterait 40 mio CHF, ce qui propulserait cet indicateur en hausse de 17%, a calculé la ZKB.A la Bourse suisse, les investisseurs raflaient leur mise, précipitant le titre Goldbach en baisse de 0,4% à 35,20 CHF. La nominative Tamedia perdait autant à 124,50 CHF. L'indice de référence SPI progressait par contre de 0,59%.al/rp(AWP / 06.03.2018 11h54)