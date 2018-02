Goldbach: résultats en nette hausse sur les neuf premiers mois de 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste du placement publicitaire Goldbach a vu ses recettes progresser et sa rentabilité bondir au cours des neuf premiers mois de l'année écoulée. Le groupe zurichois, qui ne présente habituellement pas de chiffres intermédiaires, les a publiés vendredi dans le cadre de ses obligations en rapport avec l'offre publique d'achat (OPA) de l'éditeur Tamedia, dont le début est prévu le 19 février.L'entreprise est en effet tenue de présenter des chiffres dont la publication ne remonte pas à plus de six mois avant l'échéance de l'offre.Entre janvier et septembre 2017, le chiffre d'affaires de Goldbach a crû de 1,9% sur un an, pour atteindre 343,1 mio CHF. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de plus d'un quart (+25,4%) à 21,5 mio et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de près d'un tiers (+30,4%) à 19,5 mio alors que le bénéfice net a quasiment doublé (+95%) à 5,7 mio, pouvait-on lire dans le prospectus d'offre.Les ventes publicitaires en Suisse ont quasiment stagné, à 305 mio CHF, alors qu'elles ont progressé en Allemagne (8,3 mio) et en Autriche (9,3 mio). Les recettes de l'unité des services de marketing ont quant à elles grimpé de 5,6% à 23,3 mio CHF.kw/ra/buc/lk(AWP / 02.02.2018 10h30)