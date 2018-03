Google achète un bâtiment emblématique de Chelsea pour 2,4 milliards de dollars

GOOGLE

New York - Google a acheté le Chelsea Market, bâtiment emblématique du quartier de Chelsea, à New York, pour 2,4 milliards de dollars, après avoir déjà acquis, en 2010, un autre immeuble situé en face, pour 1,77 milliard.Google occupe déjà une partie importante des bureaux, notamment pour sa filiale YouTube, situés dans les étages de cette ancienne biscuiterie du groupe Nabisco, construite en 1913 par l'architecte Albert G. Zimmerman.Le géant d'internet a indiqué qu'il allait travailler avec la société immobilière Jamestown, propriétaire du Chelsea Market depuis 2003 et qui continuera de gérer l'espace situé au rez-de-chaussée, selon un communiqué publié mardi par Jamestown.Ce "food court", qui réunit des dizaines de petits restaurants et espaces de restauration rapide haut de gamme, est devenu une attraction de Chelsea et du quartier adjacent du Meatpacking District depuis le début des années 2000.Lors de l'acquisition de 75% de l'ensemble en 2003, l'immeuble, qui occupe tout un pâté de maison, avait été valorisé environ 280 millions de dollars. En quinze ans, portée par l'envolée du marché de l'immobilier à New York, sa valeur a donc été multipliée par plus de huit.Cet immeuble de 110.000 mètres carrés vient prendre place dans le portefeuille immobilier de Google, qui avait déjà acheté, en 2010, l'immeuble situé en face, bâtiment historique de 275.000 mètres carrés construit en 1932, pour y installer ses bureaux.tu/Dt/bh(©AFP / 20 mars 2018 17h07)