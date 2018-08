Google tente de remettre les pieds en Chine (presse)

GOOGLE

San Francisco - Google, qui avait cessé ses activités en Chine il y a huit ans après des démêlés avec les autorités, teste une version mobile de son moteur de recherche qui respecte les exigences de contrôle du pays, selon plusieurs médias américains mercredi."Les projets de ce moteur de recherche censuré ne sont pas finis", a écrit le Wall Street Journal, citant des sources anonymes, à propos de ces projets initialement évoqués par le magazine The Intercept.Selon le New York Times, ce moteur filtrerait les sites internet et les mots clés interdits par le gouvernement chinois.La plupart des groupes technologiques étrangers ont des déboires en Chine. Ils sont pris dans un dilemme: faire des concessions au pouvoir ou renoncer à ce marché gigantesque.Contacté par l'AFP, Google n'a pas donné suite.Google s'était plaint en 2010, se disant excédé par la censure en Chine et les cyberattaques venues de ce pays.Les Etats-Unis et la Chine sont actuellement en plein bras de fer commercial, à coups de taxes douanières réciproques.jc/sdu(©AFP / 02 août 2018 01h37)