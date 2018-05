Paris - La France s'est dite prête mardi à travailler avec le futur gouvernement italien, populiste et eurosceptique mais a appelé Rome à continuer à respecter ses engagements européens, notamment au sein de la zone euro."La France va travailler avec ce gouvernement italien parce que l'Italie est un voisin, un partenaire, un allié important pour la France", a déclaré la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau devant les députés français."Mais nous travaillerons dans le souci d'un triple respect : le respect des résultats de l'élection et de leur signification, le respect des engagements pris par tous et par chacun dans l'Union européenne et plus particulièrement dans la zone euro - nos destins sont intimement liés et il n'est ni possible ni souhaitable de faire cavalier seul au sein de l'Europe - et le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne", a-t-elle ajouté.L'inquiétude monte en Europe et sur les marchés face à l'évolution politique de l'Italie, pays fondateur de l'UE et de l'euro, en passe d'être dirigé par une coalition anti-européenne formée par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).La future équipe gouvernementale ne cache pas ses intentions de pratiquer une politique de relance en laissant déraper le déficit public et la dette, au risque de provoquer une crise de l'euro."Les élections italiennes du 4 mars ont constitué une alerte pour toute l'Europe. Elles ont montré l'essoufflement des partis politiques traditionnels en Italie comme ailleurs et les électeurs italiens ont montré leur mécontentement face à l'absence de solidarité européenne - des pays du Nord dans la crise financière, des pays de l'Est dans la crise des migrants", a noté Nathalie Loiseau"Cette alerte nous devons l'entendre et nous devons y répondre", a-t-elle souligné, ajoutant que la montée des populistes en Europe rendait "plus nécessaire et plus urgente que jamais" la refondation de l'Europe proposée par le président français Emmanuel Macron.vl/fz/mr(©AFP / 22 mai 2018 14h17)