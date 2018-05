Grève à la SNCF: 14,41% de grévistes, en légère hausse par rapport à lundi

Le taux de grévistes à la SNCF atteignait mardi matin 14,41%, soit une légère hausse par rapport au taux de lundi qui avait connu son plus bas niveau en semaine depuis le lancement début avril de la grève par épisodes contre la réforme ferroviaire, selon les chiffres publiés par la direction.Le taux des conducteurs en grève a repassé la barre des 50%, s'élevant à 51,4% mardi en milieu de matinée, précise la direction dans un communiqué. En ce 24e jour de grève, parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 46,7% des contrôleurs et 21,8% des aiguilleurs étaient en grève, soit des hausses respectives de 5,8 points et 1,4 point par rapport à la veille.Lundi matin, le taux de grévistes était tombé à son plus bas niveau (13,97%) en semaine depuis le lancement début de la grève, le précédent datant du 23 mai (14,22%).Alors que le projet de loi de réforme ferroviaire arrive ce mardi au Sénat pour trois jours de débats, il y avait 22,8% de grévistes au sein des personnels d'exécution, 12,9% chez les agents de maîtrise et 3,9% parmi l'encadrement.(©AFP / 29 mai 2018 14h18)