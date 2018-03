Grâce à la Banque Cler, le magazine NZZ Folio est pour la première fois gratuit et en trois langues

Tant le «NZZ Folio» que le supplément sont publiés pour la première fois en trois langues: le français, l'allemand et l'italien. Afin de toucher un maximum de Suisses, les deux brochures peuvent aussi être téléchargées pour la première fois gratuitement. Par son supplément, la Banque Cler souhaite informer, inspirer et susciter la réflexion. La personne qui parle d'argent a souvent plus de facilités pour trouver des solutions, clarifier les choses et prendre des décisions. Ce constat s'applique à nous tous, sur le plan professionnel comme dans la vie quotidienne.Par sa campagne «Il est temps de parler d'argent», la Banque Cler incite les Suisses à parler de façon plus franche et plus libre du thème de l'argent. Le supplément du même nom dans le «NZZ Folio» est consacré à divers aspects où l'argent joue un rôle. Est-il concevable qu'en Suisse les femmes gagnent environ 12,5% de moins que les hommes? Combien d'argent fait notre bonheur? L'argent influence-t-il le caractère? Une réponse à ces questions et d'autres en rapport avec ce thème sont apportées dans ce supplément. L'annexe a été conçue en coopération avec NZZ Content Solutions.Téléchargement gratuit sous: www.nzz.ch/salaire et www.cler.ch (uniquement le supplément «Il est temps de parler d'argent»)Natalie WaltmannResponsable CommunicationBanque Cler SA, CEO officeTéléphone: +41 (0)61 286 26 03E-Mail: natalie.waltmann@cler.ch tensid.ch / 29.03.2018 07h41)