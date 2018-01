Grande-Bretagne: Carillion lutte pour sa survie, Londres suit la situation

Le groupe britannique de construction et de services Carillion s'est déclaré en faillite lundi après l'échec de discussions avec les banques et le gouvernement pour maintenir à flot cette société lourdement endettée.Carillion explique dans un communiqué n'avoir eu d'autre choix que "de se placer en liquidation avec effet immédiat", laissant sur le carreau ses quelques 43.000 employés dans le monde dont 19.500 au Royaume-Uni. Il précise que le gouvernement devrait apporter les fonds nécessaires pour maintenir les services publics fournis par Carillion et qui représentaient une bonne partie de son activité.(©AFP / 15 janvier 2018 08h32)