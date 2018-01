Grande-Bretagne: Carillion lutte pour sa survie, Londres suit la situation

Le groupe britannique de construction et de services Carillion s'est déclaré en faillite lundi après l'échec de discussions pour maintenir à flot cette société lourdement endettée qui assurait de nombreux services publics.Carillion explique dans un communiqué n'avoir eu d'autre choix que "de se placer en liquidation avec effet immédiat", laissant potentiellement sur le carreau ses quelques 43.000 employés dans le monde dont 19.500 au Royaume-Uni.Il précise que le gouvernement devrait apporter les fonds nécessaires pour maintenir les services publics assurés par Carillion et qui représentaient une bonne partie de son activité, via des services fournis notamment aux écoles, hôpitaux et à l'armée britanniques.Le montant des contrats en cours auprès du secteur public ou en partenariat public-privé s'élève à environ 1,7 milliard de livres (1,91 milliard d'euros)."C'est un jour très triste pour Carillion (...) Ces derniers jours nous n'avons pas été capables de trouver les fonds pour soutenir notre activité et c'est avec le plus grand regret que nous avons pris cette décision", a déclaré Philip Green, président du conseil d'administration du groupe, cité dans le communiqué.La liquidation de la société va désormais être orchestrée par un responsable désigné par le tribunal des faillites ainsi que par le cabinet PwC.Carillion a mené d'âpres discussions durant le week-end avec des représentants du gouvernement et ses créanciers, avec pour espoir de réduire sa dette et renforcer son capital, mais sans succès. Un apport financier de court terme lui a même été refusé.Selon la presse britannique, les banques avaient conditionné tout renflouement à une intervention directe des autorités publiques, ce qui aurait contraint le gouvernement à utiliser l'argent du contribuable pour sauver une entreprise privée.Une fois la faillite officialisée, les syndicats ont demandé au plus vite des assurances sur l'avenir des emplois, des salaires et des retraites des milliers de collaborateurs de Carillion."C'est une nouvelle désastreuse pour les effectifs et pour les transports et services publics au Royaume-Uni", a déclaré Mick Cash, secrétaire général du syndicat des transports RMT.Le syndicat GMB a quant à lui souligné que cette faillite "montre l'échec complet d'un système qui a mis nos services publics dans les mains de groupes troubles et concentrés sur le profit".Le groupe, dont le siège est à Wolverhampton (centre de l'Angleterre), a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de livres (5,9 milliards d'euros) en 2016. Il a émis trois avertissements sur résultats depuis juillet 2017 et son directeur général Richard Howson a démissionné durant l'été, Keith Cochrane assurant depuis l'intérim.Carillion, engagé dans d'importants projets de travaux publics au Royaume-Uni, dont celui du TGV britannique, croulait sous une dette de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d'euros), dont celle liée à son fonds de retraite.Sa situation financière s'est lourdement dégradée ces dernières mois, en raison de reports de chantiers et de difficultés dans l'exécution de contrats. Le prix de son action, désormais suspendue, a été divisé par plus de dix depuis l'été dernier. Le groupe était valorisé 61,1 millions de livres (68,8 millions d'euros) à la clôture de vendredi.Début janvier, Carillion avait annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête du gendarme boursier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), sur les annonces faites par le groupe sur sa situation, entre le 7 décembre 2016 et le 10 juillet 2017.(©AFP / 15 janvier 2018 09h49)