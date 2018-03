Grèce: Aegean Airlines commande 42 Airbus A320neo

Aegean Airlines, la plus importante compagnie aérienne grecque, membre de la Star Alliance, a signé un préaccord pour commander jusqu'à 42 appareils Airbus A320neo, a annoncé mercredi son vice-président Eftihis Vassilakis."Les nouveaux Airbus vont nous permettre d'aller encore plus loin", s'est félicité M. Vassilakis lors d'une conférence de presse à Athènes. En 2017, Aegean a enregistré une hausse de 66% de son bénéfice net sur un an, à 85,8 millions d'euros.(©AFP / 28 mars 2018 12h13)