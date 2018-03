Grèce: Varoufakis révèle le nom de son nouveau parti

L'ancien controversé ministre grec des Finances Yanis Varoufakis a révélé le nom de son nouveau parti, MeRA25 - acronyme de "Front de réelle désobéissance européenne à l'horizon 2025" -, qui participera aux élections législatives prévues à l'automne 2019, ont rapporté jeudi des médias grecs.La présentation officielle de ce nouveau parti sera faite le 26 mars à Athènes, a indiqué lors d'un entretien à la chaîne privée Star l'ex ministre iconoclaste, qui était à l'origine du bras-de-fer du gouvernement de gauche Syriza d'Alexis Tsipras avec la zone euro en 2015."Alexis Tsipras avait dit dans le passé que j'étais un mauvais un homme politique et un bon économiste, ce que je considère un honneur important: je vais rester un mauvais politicien, notre objectif ne sont ni les fonctions ni les portefeuilles ministériels", a souligné Yanis Varoufakis à Star, cité jeudi sur le site du quotidien Ta Nea.MeRA25 s'inscrit dans le mouvement européen DiEM25 que M. Varoufakis avait créé après sa confrontation tendue avec les créanciers de la Grèce, UE et FMI, en tant que ministre des Finances (janvier-juillet 2015) du premier gouvernement d'Alexis Tsipras.Le nom de son nouveau parti a été pour la première fois révélé sur son site personnel à la mi-février, selon le quotidien Kathimerini.Il y a presque deux mois que Yanis Varoufakis avait lancé la campagne de financement de MeRA25, prônant "le retour du +Printemps grec+" après la crise inédite dans laquelle le pays est plongé depuis presque une décennie.DiEM25 dont l'acronyme signifie "mouvement pour la démocratie en Europe à l'horizon 2025", se veut un mouvement européen transnational et radical pour lutter contre "l'establishment" qui gouverne l'Europe.En janvier Yanis Varoufakis, et Benoît Hamon, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle française, avaient lancé leur campagne pour les élections européennes de 2019, affirmant vouloir la constitution dans toute l'Europe de listes partageant un programme commun, pour une Europe rompant avec l'austérité.(©AFP / 22 mars 2018 10h40)