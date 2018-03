Athènes - Cinq jeunes Grecs ont été arrêtés mardi par les services antiterroristes, accusés d'attaques contre des locaux de migrants et de gauche, lors d'un coup de filet parmi les militants néonazis, a indiqué la police grecque.Une source policière avait dans un premier temps fait état de six arrestations.La police a ensuite précisé dans un communiqué que les cinq suspects sont notamment accusés de "participation à une organisation criminelle", et d'attentats par incendies et explosifs.Au cours de perquisitions, les enquêteurs ont notamment saisi 50 kg de nitrate d'ammonium, un engrais pouvant être utilisé comme explosif, "des livres, tracts et symboles d'extrême droite", des coups de poings américains et autres armes, a précisé la police.Selon une source policière, les suspects "appartiennent à la mouvance néonazie" grecque, dont le parti Aube dorée (AD), le quatrième au parlement, est considéré comme la vitrine politique.Selon les médias grecs, les cinq personnes arrêtées animaient le groupuscule Combat 18-Hellas. Plusieurs groupes se sont développés en Europe sous cette franchise, Combat 18, qui fait référence à la branche armée du groupe néonazi britannique Blood & Honour créée en 1991, dont l'un a été démantelé en France en 2014.Les attentats d'extrême droite se sont multipliés en Grèce ces derniers mois contre des locaux de gauche et des migrants, alors que la direction d'AD est jugée depuis près de trois ans pour formation de bande criminelle, assassinats et violences xénophobes et politiques.Il y a dix jours, cinq personnes avaient été blessées dans une attaque menée contre les locaux de l'association antifasciste Favela dans le port du Pirée, près d'Athènes.Parmi les blessés figurait l'avocate de la partie civile de la famille de Pavlos Fyssas, rappeur engagé tué en septembre 2013 par un membre d'Aube dorée.En janvier, la police antiterroriste avait déjà arrêté quatre jeunes militants néonazis accusés d'avoir posé un engin explosif devant le Favela en août dernier, qui avait provoqué des dommages matériels.(©AFP / 06 mars 2018 16h45)