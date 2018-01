Grèce: grève et manifestations contre une réforme exigée par les créditeurs

Athènes - La Grèce était touchée vendredi par un mouvement de grève dans de nombreux services publics pour protester contre une réforme restreignant le droit de grève exigé par les créditeurs du pays.En raison de ce mouvement social, les transports à Athènes étaient fortement perturbés, les hôpitaux fonctionnaient en service minimum et les bateaux dans les ports étaient bloqués à quai.Quelque 9.000 personnes ont aussi manifesté dans le centre d'Athènes. A l'issue du cortège, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour empêcher un petit groupe de protestataires de s'approcher du Parlement.La contestation vise une mesure qui doit être votée lundi au Parlement. Elle prévoit qu'une grève, pour pouvoir se tenir, devra être votée par 50% des membres syndiqués de l'entreprise, contre 20% actuellement.La Grèce a connu une cinquantaine de grèves générales depuis le début de la crise économique en 2010.Cette réforme fait partie d'une batterie de mesures que la Grèce s'est engagée à adopter auprès de l'UE et du FMI pour obtenir le déblocage d'une nouvelle tranche, de 4,5 milliards d'euros, de l'actuel accord de prêt.Une autre disposition, très contestée, impose la tenue d'enchères en ligne pour la vente de biens immobiliers saisis auprès de propriétaires endettés. La mesure est censée alléger le solde par les banques des créances douteuses qu'elles ont accumulées pendant les années de crise.Après le vote lundi au Parlement, le pays attend des ministres européens des Finances qu'ils donnent le 22 janvier leur feu vert au déblocage de la tranche du prêt.Le dernier accord de prêt expire en août prochain, et la Grèce compte à partir de là pouvoir se refinancer seule sur les marchés. L'accès lui en avait été interdit il y a neuf ans pour cause de surendettement.(©AFP / 12 janvier 2018 13h15)