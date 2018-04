Grèce:l'opérateur gazier Desfa cédé à un consortium italo-belgo-espagnol

SNAM

Athènes - Le groupe européen mené par le distributeur italien Snam a été retenu pour la cession de 66% de Desfa, le distributeur grec de gaz, pour un montant de 535 millions d'euros, a annoncé jeudi l'Agence grecque de privatisation Taiped.Ce consortium inclut outre Snam les sociétés espagnole Enagas Internacional et belge Fluxys. Son rival pour cette privatisation était dirigé par l'opérateur espagnol Reganosa, associé à Trangaz, société roumaine de transfert de gaz, et la Banque européenne de reconstruction et développement (BERD).Cette privatisation était prévue par les accords entre la Grèce et ses créanciers, Union européenne (UE) et Fonds monétaire international (FMI).Une première tentative de céder Desfa avait échoué: en 2016, après de longues négociations, l'État grec avait renoncé à le vendre au consortium adjudicateur à l'époque, mené par le groupe azerbaïdjanais Socar et auquel participait aussi Snam.Socar et Snam avaient émis la volonté de payer par tranches, une proposition rejetée par la Grèce. Le prix à l'époque avait été fixé à 400 millions d'euros.La finalisation de cette cession reste soumise à l'accord des autorités compétentes, a précisé le Taiped dans un communiqué.Le ministre de l'Énergie, Georges Stathakis, s'est félicité de cet épilogue, soulignant que le gouvernement grec de gauche d'Alexis Tsipras avait réussi à négocier un meilleur prix que son prédécesseur alliant droite et socialistes.L'accord "garantit des droits importants pour l'État, qui garde 34% des actions et le droit de nommer le président de la société", a-t-il relevé dans un communiqué.La Grèce est sous pression de ses créanciers pour conclure les privatisations prévues dans le domaine de l'énergie -- de centrales électriques et du principal raffineur pétrolier Hellenic Petroleum-- avant la fin prévue, en août prochain, du troisième programme de prêts qui lui ont été consentis depuis 2010, en échange de mesures d'austérité et de dérégulation économique.cb/pb(©AFP / 19 avril 2018 18h41)