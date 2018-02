Grèce: le Parlement ratifie des licences d'exploration des hydrocarbures

PGS - PETROLEUM GEO-SERVICES

Athènes - Le Parlement grec a voté mercredi quatre lois sur des licences respectives d'exploration d'hydrocarbures en mer Ionienne (ouest), dont l'une a été obtenue par le consortium mené par la société française Total, a-t-on appris auprès du Parlement.Total est présent à 50% dans ce consortium, l'Italien Edison et le Grec Helpe à 25% chacun. Leur licence concerne un bloc en mer Ionienne.Ce bloc fait partie de la vingtaine que l'Etat grec avait décidé de céder à des sociétés dans le cadre d'un appel d'offres international lancé en 2014.En février 2016, le consortium mené par Total avait fait une offre pour obtenir cette licence.Helpe, adjudicateur de deux zones d'exploitation d'hydrocarbures onshore à Arta (nord-ouest) et en Péloponnèse (sud-ouest) a obtenu deux licences respectives.Une quatrième zone terrestre avait été cédée en 2016 à une autre société grecque, Energian Oil en Etolie-Acarnanie, dans le centre-ouest du pays, dont la licence a été ratifiée par le Parlement mercredi.Depuis le début de la crise de la dette en 2010, la Grèce a commencé à explorer son potentiel en hydrocarbures. En printemps 2013, la société norvégienne Petroleum Geo Services, avait indiqué avoir obtenu de "très bons" résultats préliminaires à l'issue d'une mission d'exploration de quatre mois dans l'ouest.Des prospections préliminaires ont déjà permis de localiser des gisements d'hydrocarbures à Kavala et Epanomi (nord-est), et aussi à Katakolo, en Mer ionienne et dans une zone maritime au sud de la Crète.hec/pb(©AFP / 28 février 2018 18h20)