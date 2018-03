Grèce: manifestation de soutien aux soldats grecs détenus en Turquie

Plus de 3.000 personnes, selon une source policière, ont manifesté dimanche à Orestiada, ville grecque près de la frontière gréco-turque, pour exprimer "leur soutien" à deux soldats grecs détenus en Turquie depuis dix jours.A l'initiative d'une association locale de cyclistes, une cinquantaine de personnes ont rejoint cette manifestation après avoir traversé dimanche matin en vélo une vingtaine de kilomètres entre Orestiada et le poste frontalier de Kastanies pour la même cause.Début mars, l'armée turque a arrêté deux soldats grecs "pour entrée illégale" en Turquie et les a placés depuis en détention provisoire à Edirne, ville turque proche de la frontière, dans l'attente de leur procès.Les deux soldats, qui effectuaient une patrouille ordinaire à la frontière, ont indiqué être entrés en Turquie "par erreur" après avoir perdu leur chemin en raison du brouillard.Une demande d'Athènes pour la libération des deux soldats a été rejetée par la justice turque."Les efforts au niveau diplomatique sont constants pour que les officiers rentrent et nous espérons que les procédures prévues en Turquie vont s'achever rapidement pour mettre fin à cet incident", a espéré dimanche Dimitris Tzanakopoulos, porte-parole du gouvernement grec, dans un entretien à l'Agence de presse grecque, Ana.Athènes déplore le "durcissement" d'Ankara attribué surtout aux difficiles relations de la Turquie avec l'Union européenne, après des menaces du président turc Recep Tayyip Erdogan Erdogan contre l'exploitation du gaz dans les eaux chypriotes, dans l'est de la Méditerranée."La Turquie exerce une véritable pression sur la Grèce", a indiqué Panos Kammenos, ministre grec de la Défense, dans un entretien publié samedi par le quotidien français Libération.Selon le ministre, "l'explication tient à la situation en Syrie et au conflit avec les Kurdes; les Turcs sont confrontés à de nombreux problèmes dans l’enclave d’Afrine et tentent d’exporter les tensions vers la Grèce".En février, un patrouilleur turc avait percuté un patrouilleur grec près d'un îlot inhabité disputé en mer Égée, suscitant une mise en garde envers Ankara du Premier ministre grec, Alexis Tsipras.Le rejet par Athènes de la demande d'extradition d'Ankara pour huit officiers turcs ayant trouvé refuge en Grèce après le coup d'Etat manqué en Turquie de juillet 2016 nourrit également la tension.(©AFP / 11 mars 2018 17h07)