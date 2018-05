Grèce: un maire agressé par de présumés extrémistes de droite

Thessalonique (Grèce) - Le maire de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, était à l'hôpital dimanche après avoir été agressé par de présumés extrémistes de droite lors d'un rassemblement, ont déclaré des responsables.Yiannis Boutaris, 75 ans, a dû être évacué sous escorte d'un rassemblement samedi à la mémoire du massacre de Grecs de la mer Noire en Turquie pendant et après la Première Guerre mondiale, qui a dégénéré."Ils me frappaient partout, à coups de pieds, de poings, la totale", a-t-il expliqué dimanche à l'agence de presse nationale ANA.Le maire, une figure controversée de la politique grecque, a déclaré avoir été victime d'une "agression méprisable" mais il a dit aller "bien".La police a annoncé avoir arrêté deux personnes en lien avec cette agression.Des images montrent M. Boutaris d'abord interpellé par des participants au rassemblement. Puis, alors qu'il commençait à partir, des gens lui ont lancé des objets et on le voit un moment tomber à terre. A la fin de l'agression, une poignée de gens essaient de briser les vitres de sa voiture alors qu'il quitte les lieux.Les services du Premier ministre Alexis Tsipras ont attribué l'incident à des "voyous d'extrême droite'".A l'inverse, la fille du dirigeant du parti d'extrême droite Aube dorée, Ourania Michaloliakou, a accusé M. Boutaris d'être "anti-grec" et a félicité ses agresseurs. "Bravo à tous ceux qui ont fait leur devoir à Thessalonique aujourd'hui. Respect et mille bravos", a-t-elle tweeté.M. Boutaris s'est souvent attiré les critiques d'extrémistes pour ses déclarations sur des questions sensibles comme la Macédoine, la Turquie et Israël. Il a ainsi qualifié Mustafa Kemal Ataturk, père de la Turquie moderne détesté par certains Grecs, de "grand dirigeant".Rapportant l'incident, le quotidien turc Hurriyet a relevé que M. Boutaris appelait les Turcs "frères" et avait proposé de rebaptiser au nom d'Ataturk une rue du centre de Thessalonique, où est né en 1881 le dirigeant turc, et qui faisait alors partie de l'Empire Ottoman.(©AFP / 20 mai 2018 16h23)