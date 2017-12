Grèce: un militaire turc, accusé par Ankara d’avoir participé au coup d’Etat manqué, obtient l’asile

Un des huit militaires turcs qui avaient trouvé refuge en Grèce en juillet 2016 après le coup d’Etat manqué en Turquie a obtenu l’asile en Grèce, a-t-on appris samedi de source judiciaire, une décision décriée par Ankara.Le militaire était le copilote de l’hélicoptère ayant transporté le groupe le 16 juillet 2016 et qui avait atterri à Alexandroupoli, ville grecque à la frontière avec la Turquie. Il a obtenu l'asile vendredi soir par l’instance indépendante d’asile, selon la même source.Toujours selon cette source, l’instance a jugé que d’après les comptes rendus des groupes de défense des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, la Turquie viole régulièrement les droits de l'Homme depuis le coup d’Etat manqué et que le militaire turc serait en danger s’il était extradé.Par ailleurs, les juges ont souligné qu’il n’y a aucune preuve que le copilote de l’hélicoptère a participé à la tentative de coup d’Etat, et qu’il ne savait même pas quelle était la destination finale de l’appareil quand il est parti de Turquie. La décision pour les sept autres militaires doit être rendue dans les semaines à venir.La Turquie a fustigé une décision "politiquement motivée" qui "révèle une fois encore que la Grèce est un pays qui abrite des putschistes et les accueille à bras ouverts", selon un communiqué publié samedi soir par le ministère turc des Affaires étrangères."La Grèce n’a pas montré le soutien et la coopération que nous attendons d’un allié en matière de lutte contre le terrorisme", ajoute le communiqué, mettant en garde contre l'impact de cette décision sur les relations bilatérales entre les deux pays et leur coopération sur les dossiers régionaux.En janvier, la Cour suprême grecque avait déjà refusé d’extrader vers la Turquie les huit militaires, malgré les pressions récurrentes d’Ankara.Lors de sa visite officielle à Athènes début décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait réitéré cette demande et avait assuré que le premier ministre grec Alexis Tsipras lui avait promis l'extradition des huit militaires au lendemain du coup d’Etat raté.(©AFP / 30 décembre 2017 19h31)