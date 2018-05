Grève RATP: un train sur deux sur les lignes A et B du RER

Seulement un train sur deux circule lundi sur les portions du RER A et B gérées par la RATP, en raison d'une grève des conducteurs initiée par quatre syndicats, a-t-on appris de sources concordantes.La moitié des trains était annulée sur l'ensemble de la ligne A ainsi que sur la portion du RER B reliant la gare du Nord à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines), a indiqué à l'AFP un porte-parole de la RATP.Le trafic des métros, bus et tram n'était pas touché par le mouvement social.Le RER A transporte 1,2 million d'usagers quotidiennement (SNCF et RATP confondus) et le RER B près de 900.000.Dans un tract commun, les syndicats CGT, Unsa, SUD et FO de la RATP dénoncent des "problèmes récurrents" sur les deux lignes: "pressions managériales constantes, effectif insuffisant, sanctions à répétition mal vécues, modifications des textes réglementaires de manière unilatérale, stress permanent".Ils accusent la direction de mener "une politique du chiffre" qui conduit à "des incidents à répétition", les conducteurs étant soumis à un "mal-être au travail qui entraîne des risques pour la sécurité ferroviaire".Les perturbations sur les RER A et B n'ont "strictement rien à voir" avec le conflit à la SNCF, même si les deux grèves coïncident lundi, a précisé à l'AFP Michel Leben (CGT-RATP), en évoquant "environ 75% de grévistes" parmi les conducteurs.(©AFP / 14 mai 2018 09h50)