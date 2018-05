Grève SNCF: 2 TGV sur 3, un TER et Intercités sur 2 mardi

Le trafic SNCF sera perturbé mardi, 24e jour de grève contre la réforme ferroviaire, avec deux TGV sur trois, un TER et Intercités sur deux, ainsi que trois Transilien sur cinq, a annoncé la direction lundi.A l'international, il est prévu trois trains sur quatre, avec un trafic "quasi normal" pour les Eurostar et les Thalys, a indiqué le groupe dans un communiqué.Grâce à davantage de trains Intercités, ces prévisions sont sensiblement meilleures que celles annoncée pour lundi, 23e jour de grève.En région parisienne mardi, le trafic est annoncé "normal" sur la très fréquentée ligne A du RER. Pour le RER B, il y aura un train sur deux sur la partie nord de la ligne, tandis que sur la partie sud, la SNCF prévoit deux trains sur trois pendant les heures de pointe et un trafic normal en heures creuses. Il est aussi prévu un RER C sur deux.Cette 24e journée de la grève par épisodes lancée début avril coïncidera avec le début de l'examen en séance au Sénat du projet de loi de réforme ferroviaire.er/lum/nm(©AFP / 28 mai 2018 15h57)