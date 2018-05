Grève SNCF: 50% des TGV, TER et Transilien circuleront mercredi

La moitié des TGV, TER et Transilien circuleront mercredi, lors de la 16e journée de grève à la SNCF contre la réforme ferroviaire, selon les prévisions de trafic de la direction publiées mardi.Il y aura un train Intercités sur trois, a ajouté la direction dans un communiqué. En Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A, tandis qu'on comptera un train sur deux pour le RER B et un train sur trois pour le RER C. À l'international, il y aura en moyenne un train sur deux, avec un trafic "quasi normal" pour les Eurostar et Thalys.(©AFP / 08 mai 2018 16h29)