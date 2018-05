Grève SNCF: retour progressif du trafic à la normale vendredi

Le trafic SNCF reviendra progressivement à la normale vendredi, à l'issue du 11e épisode de grève, alors que "des perturbations pourront subsister en début de matinée", a annoncé la direction jeudi.Le trafic des TGV et des trains internationaux sera normal. Il y aura neuf TER sur dix, ainsi que quatre Transilien et Intercités sur cinq.En Ile-de-France, le trafic des RER A et B sera normal. On attend trois RER C sur quatre et deux RER D sur trois.Concernant les Intercités, le trafic sera normal, sauf sur la ligne Clermont-Lyon, sur laquelle l'unique Intercités prévu ne circulera pas, tandis qu'il sera perturbé, avec deux trains sur trois, sur les lignes Bordeaux-Marseille, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg.Cette onzième séquence de deux jours de grève depuis début avril s'achèvera vendredi à 07H55.Le taux de grévistes (en milieu de matinée) s'élevait à 14,22% mercredi -son plus bas niveau en semaine depuis le début du conflit. Il est remonté à 14,97% jeudi, selon les chiffres communiqués par la direction.(©AFP / 24 mai 2018 19h54)