Grève à Air France: 50% des long-courriers au départ de Paris annulés jeudi

Air France prévoit l'annulation de la moitié de ses vols long-courriers au départ de Paris jeudi, en raison de la grève pour les salaires qui concernera aussi bien les pilotes que les personnels navigants et au sol, a annoncé la direction mercredi.Air France prévoit d'assurer au total "75% de son programme de vols compte-tenu d'un taux de grévistes estimé à 28% pour cette journée", précise-t-elle dans un communiqué.Mais la compagnie n'assurera que "50% de ses vols long-courriers au départ de Paris". Elle précise que "75% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle" seront assurés, et "85% de ses vols court-courriers".Par ailleurs, "des perturbations et des retards ne sont pas à exclure", met en garde la compagnie, qui indique que le programme de vols sera mis à jour 24 heures à l'avance."Air France regrette cette situation et met tout en oeuvre pour limiter les désagréments que cette grève pourrait occasionner à ses clients", qu'elle invite à vérifier sur www.airfrance.com "si leur vol est opéré avant de se présenter à l'aéroport".La compagnie conseille à ses clients "ayant réservé un vol pour cette journée du 22 février de reporter leur voyage ou modifier leur billet sans frais", et précise avoir envoyé "près de 60.000 SMS et messages" pour informer individuellement les clients devant voyager pendant cette journée.Les voyageurs pourront "reporter leur voyage jusqu'au 27 février inclus, sans frais, dans la limite des places disponibles", ou "bénéficier d'un avoir valable un an sur Air France ou KLM pour un report au delà du 27 février, un changement de destination ou de point d'origine ou une annulation de billet", ajoute le communiqué.(©AFP / 21 février 2018 10h05)