Grève à Air France: 70% des vols assurés mardi, la négociation continue

Air France prévoit d'assurer "70% de ses vols" mardi, comme mercredi dernier, pour la huitième journée du mouvement de grève lancé en février par une large intersyndicale pour des revendications salariales, a indiqué la direction lundi dans un communiqué.Alors que les discussions ont repris lundi avec la direction de la compagnie aérienne, l'intersyndicale a fait une nouvelle proposition permettant selon elle une "sortie de conflit", tout en rappelant les quatre jours de grève programmés mardi et mercredi, ainsi que les 23 et 24 avril.Mardi, les vols long-courrier seront les plus touchés, avec 55% des vols assurés, contre 60% lors du dernier jour de grève mercredi dernier et 65% mardi dernier. Seul le premier jour de grève, le 22 février, avait vu les long-courriers plus impactés, avec seulement la moitié des vols assurés.Air France anticipe le maintien de 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle (stable), ainsi que 80% de ses vols court-courriers à Paris-Orly et en province (contre 75%).L'aéroport de Nice Côte-d'Azur prévoit ainsi l'annulation de 40% des vols Air France, filiale Hop! comprise, à l'arrivée et 43% au départ."Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure", a par ailleurs averti la compagnie aérienne.Celle-ci a fait état de taux de grévistes, à partir des déclarations préalables uniquement, en baisse. Il atteindra ainsi 29,6% chez les pilotes (contre 36,3% mercredi dernier), 20,4% chez les hôtesses et stewards (contre 21,6%) et 12,4% pour les personnels au sol (contre 15,1%).Selon la direction, malgré ces taux en baisse, "l’impact sur le programme reste important principalement du fait de la stabilité du planning des pilotes, qu’il est impératif de respecter".Après deux jours de négociation, l'intersyndicale avait maintenu vendredi ses quatre prochains appels à la grève. "La direction reste campée sur un accord pluriannuel (sur les salaires, ndlr)", avait déploré vendredi Karim Taïbi de FO.Lundi, lors d'une nouvelle séance de négociation, l'intersyndicale a fait, "dans une recherche d’équilibre et d’écoute", une proposition revue à la baisse par rapport aux 6% d'augmentation qu'elle réclame: 5,1% en deux temps (+3,8% en avril et +1,3% en octobre), une proposition basée sur l'inflation reconnue par la direction, précise-t-elle.Dans un communiqué, l'intersyndicale estime que cette proposition permet une "sortie de conflit". "La refuser serait parfaitement irresponsable de la part de la direction", ajoute-t-elle.Interrogée par l'AFP, la direction d'Air France n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat, expliquant que la négociation "se poursuit"."On attend un retour de la direction", a précisé de son côté à l'AFP Vincent Salles (CGT).Pour sortir du conflit, la direction a proposé jusqu'à présent une "augmentation générale à 2%" en 2018, contre 1% initialement prévu, ainsi qu'une "augmentation générale des salaires de 3,6%" sur la période 2019-2021.Mais l'intersyndicale de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et Sud) veut un accord "uniquement sur 2018", a de nouveau souligné lundi M. Taïbi, alors que "la direction est arc-boutée sur sa proposition pluriannuelle"."Elle cherche à imposer un accord de modération salariale" 2019-2021 "en trompe l’oeil", souligne l'intersyndicale.(©AFP / 16 avril 2018 18h09)