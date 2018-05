Grève à la SNCF: retour progressif à la normale jeudi

La SNCF prévoit un retour progressif du trafic à la normale jeudi, à l'issue du huitième épisode de deux jours de grève contre la réforme ferroviaire, en avertissant que des perturbations pourront subsister en début de matinée.L'entreprise annonce un trafic "quasi normal" pour les TGV et les trains internationaux, et normal pour les lignes Transilien en Ile-de-France. En régions, neuf trains sur dix sont prévus pour les TER.Quant aux Intercités, globalement, quatre trains de jour sur cinq circuleront, mais aucun la nuit. La SNCF précise que le trafic Intercités sera normal "à l'exception" des lignes Bordeaux-Marseille (trois trains sur sept), Toulouse-Hendaye (trois trains sur quatre), Paris-Rouen-Le Havre (deux trains sur trois) et Paris-Caen-Cherbourg (deux trains sur trois).Le taux de grévistes mercredi en matinée (14,46%) était le plus bas depuis le début du mouvement en avril, mais concernait toujours plus de la moitié (53%) des conducteurs, selon les chiffres transmis par la direction de l'entreprise.Le prochain épisode de deux jours de grève sur cinq à la SNCF doit débuter samedi soir. Une journée "sans cheminots" est envisagée lundi.(©AFP / 09 mai 2018 16h53)