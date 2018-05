Grève des fonctionnaires: la DGAC recommande d'annuler 20% des vols mardi

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a recommandé aux compagnies aériennes d'annuler mardi 20% des vols à Orly, Lyon et Marseille, compte tenu de l'appel à la grève dans la fonction publique, a-t-elle annoncé samedi à l'AFP.Trois syndicats ont déposé un préavis de grève à la DGAC: l'Usac-CGT, FO et l'Unsa, dans le cadre de la troisième journée nationale de grève et manifestations du quinquennat organisée pour soutenir la fonction publique.La DGAC prévoit à "des perturbations sur l'ensemble du territoire" et recommande aux voyageurs de voir auprès de leur compagnie aérienne quels vols seront annulés ou en retard.Les fédérations CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA de la fonction publique, représentant les 5,7 millions d'agents publics, ont appelé à cette journée de mobilisation.Celle-ci entraînera également des perturbations dans les crèches, les écoles, mais aussi à Pôle Emploi ou dans des secteurs comme l'énergie ou la santé.(©AFP / 19 mai 2018 12h38)