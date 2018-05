Grève des routiers et problèmes d'approvisionnement au Brésil

Sao Paulo - Les routiers brésiliens ont entamé mercredi un troisième jour de grève pour protester contre la hausse des prix du diesel, bloquant de nombreuses voies de circulation et causant des problèmes d'approvisionnement, malgré des concessions du gouvernement.Mardi soir, le ministre des Finances Eduardo Guardia a annoncé qu'une taxe sur le diesel serait supprimée si le Parlement approuvait la fin de certaines exemptions fiscales pour les entreprises afin de compenser le manque à gagner pour les caisses publiques.Mais les chauffeurs de poids lourds restaient très mobilisés mercredi matin dans 17 des 27 Etats, certains bloquant l'accès à des raffineries."Tant que le gouvernement ne prend pas de mesures effectives, nous demandons une forte mobilisation dans toutes les régions du pays", a affirmé José da Fonseca Lopes, président de l'Association Brésilienne des Camionneurs (Abcam).Selon le quotidien économique Valor, une réunion de représentants de cette association avec plusieurs ministres est prévue mercredi dans l'après-midi pour tenter de trouver une solution au conflit.Les prix du diesel ont fortement augmenté récemment en raison de la hausse du cours du pétrole et d'une nouvelle politique de tarifs de la compagnie pétrolière d'Etat Petrobras."L'essence a augmenté, le diesel a augmenté, les péages ont augmenté et du coup les factures ont augmenté. Si on ne manifeste pas, on va tous se retrouver au chômage", a déclaré à l'AFP Paulo Sergio Ribeiro Ramos, chauffeur de 43 ans, qui bloquait partiellement une route du nord de l'Etat de Rio.Les effets de la mobilisation commencent à se faire sentir dans tout le Brésil.Outre des ralentissements sur de nombreux axes de circulation, l'approvisionnement est de plus en plus compromis.Une porte-parole du Syndicat du Commerce de combustibles de Rio de Janeiro (Sindcomb) a expliqué à l'AFP que la plupart des stations essence de la ville avaient été approvisionnées pour la dernière fois lundi."Il manque déjà de l'essence dans pratiquement toutes les stations que nous avons consultées, dans certaines, il n'y en aura plus dès aujourd'hui, d'autres ne pourront tenir que jusqu'à vendredi", a-t-elle affirmé.Selon le site G1, les marchés de gros de Rio et Sao Paulo ont déjà augmenté le prix de certains fruits et légumes en raison des problèmes d'approvisionnement.Le courrier a également été perturbé, les services de colis express avec date et heure limite ayant été suspendus en raison des risques de livraison hors délais.(©AFP / 23 mai 2018 14h52)