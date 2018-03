Grève jeudi: 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER

La grève jeudi à la SNCF va se traduire par la circulation de 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER, tandis que 30% des trains d'Ile-de-France seront assurés, a déclaré mercredi le patron de l'entreprise publique, Guillaume Pepy."On va tout faire pour accompagner nos voyageurs, on va fermer les sièges de l'entreprise en région et au plan national pour que le maximum possible de personnels soient aux côtés des voyageurs" touchés par ce mouvement social, a promis M. Pepy au micro de RTL.Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent jeudi une "manifestation nationale" à Paris contre la réforme du ferroviaire, avec "plus de 25.000" personnes attendues.Or, "la CGT a appelé à manifester mais d'autres syndicats de la SNCF ont appelé eux à la grève", a rappelé M. Pepy."Pour demain (jeudi) il faut s'attendre à 25% des trains Intercités, à 30% des trains en Ile-de-France, 40% pour ce qui concerne les TGV et enfin 50% (...) pour les TER", a énuméré le dirigeant d'entreprise, en précisant que la grève commencerait à se traduire dans les faits dès 19H00 mercredi et jusqu'à 8H00 du matin vendredi.Evoquant sur RMC les mêmes chiffres que M. Pepy, la ministre des Transports Elisabeth Borne a constaté qu'il fallait s'attendre à "des perturbations importantes à la SNCF".Dans le détail, la SNCF prévoit un TGV sur deux sur les axes Est, Atlantique et Sud-Est, deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, deux sur trois en "intersecteurs" ainsi que pour les trains low-cost "Ouigo".A l'international, le trafic sera d'un sur deux avec la Suisse et l'Espagne, deux sur trois vers l'Italie, tandis que le trafic sera normal avec l'Allemagne.La SNCF met en place un "dispositif exceptionnel" d'information aux voyageurs, avec 1,32 million de mails envoyés aux clients, 970.000 SMS, 1.450 agents en gare et 40 personnes mobilisées pour répondre aux questions sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.Pour s'opposer aux projets de réforme du secteur ferroviaire, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont en outre appelé à la grève deux jours sur cinq, du 3 avril au 28 juin."Pour les grèves qui sont annoncées dans les semaines à venir, notre engagement est très clair: à 17H00 la veille, nous publierons la liste précise de tous les trains qui circulent", a par ailleurs souligné M. Pepy.(©AFP / 21 mars 2018 13h22)