Grève surprise à Air Algérie, ses avions cloués au sol à Alger

Alger - Aucun avion d'Air Algérie n'a décollé lundi d'Alger et de nombreux autres vols de la compagnie nationale ont été annulés, en raison d'une grève surprise des stewards et hôtesses qui risquait de se poursuivre mardi."Un mouvement de grève sans préavis a été déclenché par le personnel naviguant tôt le matin dès 04H00" (03H00 GMT), a indiqué Air Algérie dans un communiqué, précisant que "les vols au départ d'Alger n'ont pas pu décoller".La justice, saisie en référé par Air Algérie, "vient de décider que la grève est illégale", a annoncé en fin d'après-midi Mohamed Charef, conseiller du PDG d'Air Algérie, ajoutant: "les stewards doivent reprendre le travail".Le secrétaire général du Syndicat national du personnel naviguant commercial algérien (SNPNCA), Karim Ourad, a affirmé à l'AFP que les grévistes allaient poursuivre leur mouvement "illimité". "Nous n'allons pas céder", a-t-il assuré.M. Charef a indiqué à la chaîne privée Dzaïr News TV que 20 vols internationaux au départ d'Alger avaient été annulés lundi et qu'aucun vol international n'avait décollé de Constantine, 3e ville du pays, à 400 km à l'est de la capitale.Seuls deux appareils affrétés par Air Algérie devaient finalement décoller en fin de journée d'Alger, l'un avec les passagers de deux vols vers Paris et l'autre avec ceux de deux vols à destination de Marseille (sud-est de la France).L'annonce de ces départs a provoqué la colère de nombreux passagers et le ton est parfois monté avec les membres du personnel d'Air Algérie à l'aéroport Houari Boumédiène d'Alger, selon une journaliste de l'AFP.A Oran, deuxième ville du pays, à 400 km à l'ouest d'Alger, tous les vols internationaux ont pu décoller, selon la radio nationale qui n'a pas évoqué le cas des vols intérieurs.Un responsable de l'aéroport d'Alger a indiqué à l'AFP que l'ensemble des vols intérieurs de et vers la capitale algérienne avaient été annulés lundi, après l'atterrissage de quelques vols dans la matinée.Environ 70 vols - internationaux et intérieurs - devaient partir lundi, selon les calculs de l'AFP.A l'aéroport d'Alger, les membres du personnel d'Air Algérie disaient s'attendre à la poursuite de la grève et à de nouvelles perturbations mardi.Les grévistes réclament le rétablissement d'un "échéancier" d'augmentation des salaires, conclu en janvier 2017 par la précédente direction et gelé par l'actuel patron, Bakhouche Alleche, à la tête d'Air Algérie depuis février 2017, a-t-il précisé à l'AFP."Nous avons des difficultés financières qui ne nous permettent pas d'augmenter les salaires pour le moment", a expliqué de son côté le conseiller du PDG a Dzaïr News TV.Assis sur leurs valises ou dans des escaliers, des centaines de passagers ont passé une partie de la journée dans le hall de l'aéroport.Mohamed Adjoudj, 55 ans, aurait dû s'envoler pour Lisbonne à 08H00. "Ce n'est que vers 14H00 qu'on a été informés de l'annulation du vol", a-t-il raconté à l'AFP. "La pagaille a été aggravée par l'absence totale des responsables d'Air Algérie qui ont laissé les passagers livrés à eux-mêmes.""Si seulement on savait qu'on allait embarquer, ce serait un demi-mal", mais "on n'a aucune information", a déploré Kenza, trois heures après le départ prévu de son avion pour Nice (sud-est de la France), où elle était attendue à son travail.Devant les comptoirs d'Air Algérie, de nombreux passagers faisaient la queue pour obtenir des "attestations de retard" leur permettant de se faire rembourser leurs billets, tandis que d'autres essayaient de faire modifier les leurs.Les vols des autres compagnies au départ d'Alger n'ont pas été perturbés et leurs guichets étaient pris d'assaut par des voyageurs voulant acheter de nouveaux billets.Le photographe et la vidéaste de l'AFP ont été empêchés de travailler dans l'aéroport par sa direction.(©AFP / 22 janvier 2018 19h00)