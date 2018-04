Groenland: victoire étroite des sociaux-démocrates

Le parti social-démocrate a remporté à l’arraché les élections locales au Groenland, territoire autonome danois riche en ressources naturelles mais sous-exploité, et va devoir maintenant engager de longues tractations pour former une coalition gouvernementale.Avec 27,2% des suffrages selon les chiffres officiels publiés mercredi, le Siumut, qui domine la vie politique groenlandaise depuis 1979, a créé la surprise en s'imposant avec à peine 500 voix d'écart face à Inuit Ataqatigiit (IA), formation gauche-verte qui était donnée gagnante par les sondages.Avec 25,5% des votants, IA a reconnu sa défaite. Le Siumut et IA, qui visent à terme à obtenir l’indépendance, accusent un recul important par rapport à l'élection précédente. Ils sont talonnés par les centristes de Demokraatit, qui ont rassemblé 19,5% des voix, plus modérés sur le sujet de l'autonomie.Le chef du parti Siumut, Kim Kielsen, ancien policier au pouvoir depuis décembre 2014, devrait rester à la tête du gouvernement."Il y a beaucoup de combinaisons (gouvernementales) possibles", a affirmé à l'agence danoise Ritzau Rasmus Leander Nielsen, politologue à l'Université du Groenland.L'île de 55.000 habitants, rattachée par la géologie à l'Amérique du Nord, gère elle-même ses ressources, mais son budget n'est viable que grâce aux apports du Danemark, pays qui contrôle la diplomatie, la défense et la monnaie.Copenhague lui couperait les vivres si le Groenland décidait de devenir indépendant, une possibilité reconnue par la Constitution danoise.(©AFP / 25 avril 2018 08h40)