Groupe Bolloré: c.a. en hausse de 107% au 1T grâce à l'intégration de Vivendi

VIVENDI

BOLLORE

HAVAS

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +

Paris - Bolloré a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 107% au premier trimestre, à 5,33 milliards d'euros, grâce à l'intégration dans ses comptes du groupe de médias Vivendi.A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 6% sur les trois premiers mois de l'année, tiré par une croissance à deux chiffres dans les activités de transport et de logistique, tandis que l'activité communication a augmenté de 3%.Il s'agit des premiers chiffres financiers publiés par le groupe depuis la mise en examen de son patron, Vincent Bolloré, pour "corruption", dans une enquête sur les conditions d'attribution de ses concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.Les variations de devises ont eu un effet négatif de 234 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, a précisé le groupe dans son communiqué.La branche transport et logistique (1,46 milliard d'euros de chiffre d'affaires de janvier à mars) affiche une progression de 5% en données publiées et de 10% en organique."Le chiffre d'affaires des activités en Afrique ressort également en hausse dans la continuité du second semestre 2017. Il intègre la forte croissance des activités de la quasi-totalité des terminaux portuaires, avec notamment d'importantes hausses de volume" au Nigeria, en Guinée et au Bénin, "ainsi qu'une progression des activités de logistique et de manutention". L'activité ferroviaire, "en légère hausse, bénéficie de la croissance des trafics voyageurs et marchandises".La logistique pétrolière (670 millions d'euros de chiffre d'affaires trimestriel) a progressé de 15% grâce à "la hausse des prix des produits pétroliers et l'augmentation des volumes".La croissance organique de 3% de l'activité communication (qui pèse près de 60% de l'activité totale du groupe) a bénéficié "de la progression d'Universal Music Group (+4,5 %), grâce à l'augmentation de 31,5% des revenus liés aux abonnements et au streaming, et de la poursuite du redressement du Groupe Canal+ (+2,3%)".Havas, désormais consolidé dans Vivendi, a publié un chiffre d'affaires en baisse de 1,7%.Au cours du premier trimestre, le groupe Bolloré a augmenté sa participation dans Vivendi à environ 24% du capital.Le chiffre d'affaires des activités industrielles (stockage d'électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés) a progressé de 8% en données publiées et de 12% en organique, à 79 millions d'euros, "grâce à la forte croissance de la division terminaux spécialisés (bornes et sas pour les gares et les aéroports) et la légère hausse de l'activité des films plastiques".Les activités industrielles bénéficient également de la progression des ventes de bus et voitures électriques, Bluebus et Bluecar, a indiqué le groupe.Parallèlement, "l'activité d'autopartage continue sa progression régulière avec désormais un parc de 5.000 véhicules électriques et 1.700 stations équipées de 8.300 bornes de charge", note l'entreprise. "Le nombre d'abonnés annuels aux services d'autopartage du Groupe Bolloré en France (Paris, Lyon, Bordeaux), aux États-Unis (Indianapolis), en Italie (Turin) et désormais à Singapour est en hausse de 19% à 172.000 abonnés à fin mars 2018".aro/soe/pb(©AFP / 17 mai 2018 17h07)