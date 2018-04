Groupe E boucle 2017 sur un résultat stable, malgré la baisse des recettes

Fribourg (awp) - Groupe E est parvenu à dégager l'année dernière un bénéfice net consolidé de 112 millions de francs, identique à celui de 2016, en dépit de la baisse des recettes d'exploitation. La performance opérationnelle a une nouvelle fois été affectée par les participations du groupe. L'effet négatif de l'engagement dans Alpiq a pu être compensé par la revalorisation de celui dans BKW, signale l'énergéticien fribourgeois vendredi dans un communiqué.Après un sursaut en 2016, le chiffre d'affaires s'est replié de 2,5% à 686 millions de francs, essentiellement en raison de l'érosion des revenus issus du transport de l'électricité. La baisse des tarifs, associée à des dépréciations d'actifs, ont amputé de près de moitié (-44,3%) le résultat opérationnel (Ebit) à 59 millions.A la faveur de l'augmentation de la participation dans les Forces motrices de Conches (GKW) et de l'engagement important de la centrale à gaz autrichienne de Timelkam, la production électrique a progressé de 5,8% pour atteindre 1329 gigawattheures (GWh). La part de la production thermique a plus que doublé et représente désormais plus du tiers du total, contre environ un cinquième un an plus tôt.L'exercice a également été marqué par le développement "réjouissant" des activités du groupe au-delà de son rayon historique. La division Entretec a créé un pole de compétences à Riddes, en Valais, proposant des services d'entretien des installations d'hygiénisation de systèmes de ventilation et de traitement d'eau industrielle. Elle a également fait son entrée dans le marché des systèmes de climatisation.La division Connect, qui comprend les sociétés spécialisées dans les infrastructures et les installations électriques Dexa et Vuilliomenet, a renforcé sa présence en Romandie moyennant la construction de quatre nouveaux sites à Matran, Monthey, Mont-sur-Rolle et Boudry.Groupe E Celsius a complété son parc de production par l'acquisition d'installations existantes, comme le chauffage à distance de Bex et celui de Vuadens, ainsi que de nouvelles constructions.IMPACT IMPORTANT DES PARTICIPATIONSGroupe E fait remarquer que "cette année encore, les participations financières impactent fortement les résultats". La part au résultat des sociétés associées s'est soldée par une perte de 2 millions de francs, en raison de la détérioration de la performance de l'énergéticien valdo-soleurois Alpiq, dont l'entreprise est indirectement actionnaire. Cet effet est compensé par la revalorisation de la participation dans le bernois BKW, qui engendre un gain de 66 millions.Avec une trésorerie revigorée de près d'un quart (+22,6%) à 168 millions, Groupe E est en mesure de financer des investissements "de l'ordre de 100 millions de francs" dans la maintenance de ses infrastructures de production et de distribution d'énergie et le développement ses activités.Pour 2018, la direction table sur un chiffre d'affaires avoisinant les 700 millions de francs et sur un résultat net "d'environ 80 millions", en dépit de l'érosion des marges de ses activités historiques, plombées par le bas niveau des prix sur le marché de l'électricité.buc/al(AWP / 13.04.2018 10h46)