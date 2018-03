Chiffres clés 2017 du Groupe Vaudoise Assurances

2017



2016



Chiffre d'affaires



1'084,7



1'077,9



Primes émises brutes



- Assurances non-vie



875,3



876,2



- Assurances vie



205,1



201,7



Frais généraux



235,2



247,8



Bénéfice de l'exercice



120,7



124,8



Provisions techniques



5'520,4



5'471,0



Placements



7'389,6



7'303,7



Capitaux propres (avant répartition du bénéfice)



1'734,5



1'642,9



Bénéfice par action nominative B



CHF 40,20



CHF 41,60



Ratio combiné non-vie



93,9 %



93,4 %



Rendement des placements au compte de profits et pertes



2,4 %



3,2 %



Capitaux propres par action nominative B



CHF 578,20



CHF 547,65



Rendement des fonds propres



7,1 %



7,8 %



Allocation au fonds de redistribution non contractuelle des excédents aux assurés



30,0



31,0



Effectif des collaborateurs (équivalents plein temps)



1'468



1'334



Vaudoise Assurances Holding SA



- Dividende par action nominative A1)



CHF 0,20



CHF 0,20



- Dividende par action nominative B1)



CHF 12,00



CHF 12,00





Propositions du Conseil d'administration

Lausanne, le 28 mars 2018 -« Nous réalisons en 2017 un très bon résultat, soit un bénéfice consolidé de CHF 120,7 millions proche des résultats 2016. Il s'explique par une sinistralité maîtrisée dans les affaires non-vie ainsi que de bons résultats de placements. Le chiffre d'affaires est favorisé par les revenus liés aux acquisitions, au 1er juillet 2017, de Berninvest et Vaudoise Investment Solutions. A noter que la croissance des fonds propres est en bonne partie due à des plus-values non réalisées de nos actifs.» commente Philippe Hebeisen, directeur général et CEO.En 2017, la Vaudoise réalise un très bon résultat opérationnel qui s'explique essentiellement par une sinistralité bien maîtrisée. Si les primes des branches non-vie sont en légère régression (-0,1 % dans un marché suisse qui croît de 0,9 %), cette évolution est due au recul assumé d'encaissement dans les branches Assurances de personnes de -2,8 %. Les affaires de Patrimoine progressent quant à elles de 1,5 %. Ainsi, dans le segment des Particuliers, les assurances Véhicules à moteur, branche la plus importante en volume pour la Vaudoise, progressent de 1,9 %. Les assurances Choses progressent quant à elles de 1,4 % alors que la branche RC recule légèrement de 0,9 %. La charge de sinistres globale a légèrement augmenté en 2017 alors que le ratio de frais diminue. Ainsi le ratio combiné est quasi stable à 93,9% contre 93,4% en 2016. La Direction précise toutefois que le résultat 2016 avait été favorisé par des dissolutions de provisions extraordinaires, ce qui n'est pas le cas en 2017.Malgré un contexte économique difficile sur le marché des capitaux et des taux d'intérêt extrêmement bas, l'encaissement de Vaudoise Vie retrouve le chemin de la croissance et progresse de 1,7 % à CHF 205,1 millions. Ce résultat est principalement dû aux affaires à prime unique. Quant aux assurances à primes périodiques, elles ont été redynamisées grâce à la commercialisation de RythmoInvest, produit d'épargne lié à des fonds de placement avec sécurisation progressive.L'exercice 2017 a encore été dominé par l'action des banques centrales et leur influence sur les marchés des changes. Dans un contexte politico-économique tendu, assorti d'une volatilité importante et d'incertitudes quant aux perspectives de croissance, le Groupe a maintenu en 2017 sa politique d'allocation d'actifs principalement axée sur l'immobilier et les revenus fixes d'excellente qualité. Pour ce faire, il a diminué les risques de crédit et d'intérêt en augmentant encore davantage la pondération des titres d'excellente qualité. Après la très bonne performance de ces dernières années, le Groupe a engagé un mouvement de réduction de son allocation en revenus variables tout en maintenant un niveau de protection élevé.Si les revenus directs sont restés stables à 2,4 %, la performance nette des placements des comptes consolidés du Groupe pour propre compte s'élève à 2,4 % en 2017 contre 3,2 % en 2016. Cette différence est essentiellement due aux différences de changes et aux moins-values non réalisées sur revenus variables. En valeur de marché, la performance réalisée est de même niveau qu'en 2016. La très belle tenue du marché des actions de l'année écoulée a largement compensé les moins bons résultats par rapport à 2016 sur les titres obligataires.Les fonds propres du Groupe, avant répartition du bénéfice, se montent désormais à plus de CHF 1,7 milliard, en augmentation de 5,6 % par rapport à 2016. Cette croissance inclut des plus-values non réalisées sur nos actifs durant l'exercice 2017 pour plus de CHF 60 millions. Le Groupe Vaudoise Assurances a été une nouvelle fois en mesure de renforcer son assise financière et affiche une capacité à supporter les risques, mesurée selon le Test Suisse de Solvabilité (SST), qui dépasse très largement le niveau requis.Conformément à la stratégie mutualiste poursuivie par le Groupe, Vaudoise Générale procède depuis 2011 à une redistribution des excédents non-vie à ses assurés sous forme de rétrocession de prime, en alternance entre les assurances Véhicules à moteur et RC/Choses. Ainsi, les titulaires d'une assurance RC/Choses ont bénéficié d'une remise de prime de 20 % en 2017-2018. Compte tenu des bons résultats réalisés en 2017, Vaudoise Générale va à nouveau pouvoir octroyer des rabais de primes de 10 % à ses fidèles clients aux bénéfices d'assurances Véhicules à moteur en 2018-2019, représentant un total de CHF 33 millions. Cette stratégie aura permis d'ici au 30 juin 2019 la redistribution de plus de CHF 190 millions.Lors de l'Assemblée générale, le Groupe proposera de distribuer un dividende de CHF 12.- par action nominative B, resté stable par rapport à 2016. Le dividende par action nominative A restera également inchangé à CHF 0,20. L'Assemblée se prononcera en outre sur le renforcement des capitaux propres de Vaudoise Assurances Holding SA par l'attribution de CHF 39 millions à la réserve spéciale.En application de l'Ordonnance contre les rémunérations excessives (ORAb), le président du Conseil, l'ensemble des administrateurs et les membres du Comité de rémunérations sont réélus chaque année individuellement par l'Assemblée générale. Les sept membres du Conseil se représentent à une réélection dans leurs fonctions actuelles, soit M. Paul-André Sanglard (président du Conseil et administrateur), Mme Chantal Balet Emery (administratrice, membre du Comité de rémunérations), M. Martin Albers (administrateur), M. Javier Fernandez-Cid (administrateur), Mme Eftychia Fischer (admininistratrice et membre du Comité de rémunérations), M. Peter Kofmel (administrateur) et M. Jean-Philippe Rochat (administrateur et membre du Comité de rémunérations).Les perspectives 2018 sont positives pour le Groupe. La Direction prévoit une croissance de nos portefeuilles dans les affaires non-vie et veillera attentivement ce faisant au maintien de la qualité de la souscription et à l'évolution de la sinistralité.Dans le domaine de l'assurance vie, même si les défis restent importants, la Direction s'attend à une poursuite du succès dans la nouvelle gamme de solutions RythmoInvest. Le retour à la croissance amorcé en 2017 devrait se poursuivre en 2018.Le chiffre d'affaires intégrera également la pleine comptabilisation des acquisitions de Berninvest et Vaudoise Investment Solutions.La Direction maintiendra par ailleurs les lignes directrices de la stratégie de placements et mettra en oeuvre sa stratégie digitiale qui s'axe sur le renforcement de l'expérience client par le développement d'une stratégie de distribution omnicanal, sur l'optiminsation des processus internes et la diversification des sources de revenus.Ce communiqué et le rapport annuel 2017 sont disponibles sur le site internet de la Vaudoise :, directeur général adjoint, CFO (tél. direct 021 618 85 02) est à disposition pour tout renseignement complémentaire, à l'issue des conférences de presse qui ont lieu ce jour à 9h30, à Au Premier, à Zurich, et à 14h au Siège de la Vaudoise, Place de Milan, 1007 Lausanne.(en millions de CHF)Le Groupe Vaudoise Assurances, fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule compagnie d'assurances « toutes branches » indépendante de Suisse romande et fait partie des dix plus importants assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'500 collaborateurs et une centaine d'apprentis. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN). tensid.ch / 28.03.2018 07h02)