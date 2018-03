Guerre commerciale: Pékin "poursuivra" ses discussions avec les USA (ministre)

Pékin - La Chine poursuivra ses discussions avec les Etats-Unis afin d'éviter une guerre commerciale, a assuré dimanche le ministre chinois du Commerce, Zhong Shan."Je peux vous dire que nous poursuivrons nos discussions sur ces sujets (...) car personne ne veut d'une guerre commerciale", a déclaré le ministre devant la presse, alors que les Etats-Unis ont décidé jeudi d'imposer des droits de douane sur leurs importations d'acier et d'aluminium. "Non seulement nous discutons, mais les deux parties sont tombées d'accord pour poursuivre les discussions".M. Zhong, qui s'exprimait en marge de la session plénière annuelle du parlement chinois, a toutefois souligné que "dans ce type de négociations, une seule des parties ne peut mener la danse à elle toute seule"."Une guerre commerciale n'aurait pas de vainqueur, elle ne pourrait être que catastrophique pour la Chine, les Etats-Unis et le reste du monde", a déclaré le ministre.M. Zhong n'a pas répondu à la question qui lui était posée de savoir sur quels types de produits américains la Chine envisageait de prendre éventuellement des mesures de rétorsion."Nous sommes en mesure de résister à n'importe quel défi et de défendre fermement les intérêts du pays et du peuple", s'est-il borné à déclarer.Malgré les mises en garde des partenaires commerciaux des Etats-Unis, le président américain Donald Trump a formalisé jeudi sa décision d'imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Elles entreront en vigueur 15 jours plus tard.Tout en imposant ces droits de douane, Donald Trump s'est montré relativement conciliant avec la Chine, évoquant à nouveau des négociations en cours pour réduire le déficit commercial de Washington envers Pékin.Sur l'ensemble de 2017, ce déficit a atteint le niveau record de 275,8 milliards de dollars selon les douanes chinoises (375,2 milliards selon Washington).La Chine est le premier producteur mondial d'acier et d'aluminium mais sa production ne représente qu'une partie (2,7% pour l'acier et 9,7% pour l'aluminium) des importations américaines, loin derrière celles du Canada, du Brésil ou de l'Union européenne. Mais elle est régulièrement accusée d'être à l'origine des surcapacités dans le secteur, en raison de ses subventions massives.(©AFP / 11 mars 2018 03h28)