Guerre commerciale: "de nombreux emplois en danger"

Washington - Le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, a alerté vendredi sur les risques d'une escalade dans les tensions commerciales actuelles entre les Etats-Unis et la Chine, qui mettrait en danger "de nombreux emplois", lors d'une intervention au FMI."Il n'est pas possible d'estimer exactement les effets d'une forte escalade, mais ils seraient conséquents", a prévenu M. Azevedo devant le Comité monétaire et financier international (CMFI), organe de direction du Fonds monétaire international (FMI)."Une rupture dans les relations commerciales entre les principales économies pourrait faire dérailler la reprise de ces dernières années, menaçant la croissance économique et mettant en danger de nombreux emplois", a-t-il affirmé lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale."Comme nous sommes dans une économie inter-connectée, les conséquences seraient probablement mondiales et auraient des répercussions bien au-delà des pays directement impliqués", a souligné M. Azevedo, précisant que "les pays pauvres seraient ceux qui y perdraient le plus".L'OMC a souvent été pointée du doigt ces derniers mois pour ne pas être parvenue à régler de manière multilatérale les différends commerciaux entre les Etats-Unis et notamment la Chine, souvent critiquée pour ses surcapacités de production d'acier et son non-respect des règles du commerce international.A l'instar de M. Azevedo, les appels à éviter une guerre commerciale entre les deux principales économies mondiales se sont multipliés lors des réunions du FMI.(©AFP / 20 avril 2018 14h46)