Berlin - Le ministre de l'Économie allemand, le conservateur Peter Altmaier, se rendra dimanche à Washington, sur fond de menaces croissantes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs partenaires, a indiqué vendredi son ministère à l'AFP.Le ministre, entré en fonction cette semaine, rencontrera de dimanche à mardi des "représentants du gouvernement américain" pour s'entretenir des "thèmes d'actualité", tels que les "tarifs douaniers, l'acier et le commerce", a précisé une porte-parole du ministère.Les détails de son programme seront rendus public ultérieurement, a-t-elle ajouté.La chancelière allemande nouvellement réélue, Angela Merkel, a réaffirmé vendredi que les nouvelles taxes douanières américaines décidées par Donald Trump contrevenaient à ses yeux aux "principes de l'Organisation mondiale du commerce" et a dit espérer une révision de cette décision "grâce au dialogue", lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue suédois.Alors qu'elle envoie son ministre de l'Economie en éclaireur aux Etats-Unis, la chancelière estime toutefois que l'Europe unie devra apporter une réponse aux tensions transatlantiques."La meilleure réponse (aux tensions actuelles dans le commerce) est d'abord un comportement unifié des États membres de l'Union européenne", avait-elle déclaré mercredi.Mais si l'étape prioritaire des conversations avec Washington ne donnait rien, il ne faudrait "pas avoir peur si cela est nécessaire, même si nous ne le voulons pas, d'avoir à prendre des mesures", avait-elle ajouté.Le président américain Donald Trump a imposé le 8 mars des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en gardes répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête. Ces taxes doivent entrer en vigueur d'ici une dizaine de jours.La Commission Européenne a réagi en se disant prête à mettre en place le cas échéant des mesures de rétorsion visant des produits emblématiques américains.A court terme, l'Allemagne ne devrait guère être affectée par les taxes américaines puisque le pays représentait en 2017 4,6% seulement des importations américaines d'acier, loin derrière le Canada, le Brésil et la Russie.Plus globalement, il y a un "risque réel pour l'Allemagne", souligne néanmoins Carsten Brzeski, économiste chez ING Diba, d'autant que l'excédent commercial vis-à-vis des seuls Etats-Unis a dépassé les 50 milliards d'euros en 2017.dar-jpl/ilp/roc(©AFP / 16 mars 2018 14h41)