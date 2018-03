Guerre commerciale ou négociations? Pékin et Washington se jaugent

L'impact économique de l'offensive commerciale des Etats-Unis contre la Chine reste incertain et la réplique de Pékin paraît pour l'heure modérée, certains y voyant un prélude à des négociations serrées plutôt qu'à une guerre commerciale qui pénaliserait les deux puissances.Washington comme Pékin ont lancé leurs premières salves, se menaçant réciproquement de droits de douane, mais semblent pour le moment s'affronter à fleurets mouchetés, la Chine se gardant de représailles spectaculaires.La Chine a dévoilé vendredi une liste de 128 produits ou lignes tarifaires --fruits, éthanol, porc, aluminium recyclé...-- sur lesquels elle appliquera des droits de douane de 15% ou 25% en cas d'échec de négociations avec Washington.Ces représailles répondent officiellement aux taxes des Etats-Unis sur leurs importations d'acier et d'aluminium, entrées en vigueur vendredi.Mais ces produits correspondent à 3 milliards de dollars d'importations en Chine l'an dernier, soit... à peine 2% du total des exportations américaines vers ce pays. Surtout, le soja américain, dont le géant asiatique a importé pour 14 milliards de dollars en 2017, n'y figure pas."C'est très modeste, le montant concerné est faible. Une réaction très modérée par rapport aux mesures des Etats-Unis", indique à l'AFP Betty Wang, analyste chez ANZ."La réponse est étonnamment modeste (...) mais les moyens de pression de la Chine sont bien plus importants que Washington ne l'admet", avertit Stephen Roach, chercheur à l'université Yale, cité par l'agence Bloomberg, rappelant que Pékin est le premier créancier des Etats-Unis.- Un 'prélude à négociations'?Les nouvelles sanctions des Etats-Unis sont avant tout un "prélude à une série de négociations", a assuré le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross."Nous espérons que les deux pays pourront résoudre leurs différends par le dialogue et la négociation", a répondu Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise. Tout en avertissant: "Si les Etats-Unis s'obstinent, nous nous battrons jusqu'au bout".Vu sa réplique modérée, la Chine "veut surtout que les deux pays reviennent à la table des pourparlers", estime Betty Wang. Pékin "ne veut pas d'une guerre commerciale qui compromettrait son rôle de champion de la mondialisation" qu'il se plaît à afficher.Un responsable américain, sous couvert d'anonymat, s'indignait vendredi à Pékin d'une "complète réécriture" de l'histoire par la Chine, accusant ce pays d'être à l'origine de la crise par ses pratiques de concurrence déloyale."Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de créer les conditions d'un dialogue, mais d'inciter la Chine à prendre des mesures concrètes pour ouvrir ses marchés", a-t-il insisté.Des "négociations se fonderont uniquement sur ce que font véritablement les Chinois (...) La balle est dans leur camp", ajoutait-il.Si les sanctions américaines actuelles "semblent insuffisantes à elles seules pour déclencher une guerre douanière, le risque d'une erreur de calcul existe", préviennent néanmoins les experts de BMI Research. Prenant la modération chinoise "pour un aveu de faiblesse", les Etats-Unis "pourraient aller trop loin dans le protectionnisme par accident"... au risque d'un engrenage incontrôlé.(©AFP / 23 mars 2018 12h55)