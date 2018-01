Gurit augmente ses recettes annuelles, l'éolien s'essouffle

Zurich (awp) - Le spécialiste des matériaux composites Gurit a vu ses recettes progresser en 2017, malgré un net ralentissement de l'activité dans l'éolien. Le groupe, qui doit présenter ses résultats annuels détaillés le 13 mars, n'a pas émis mercredi de prévision pour le nouvel exercice.La direction s'attend à ce que la marge opérationnelle atteigne en 2017 le haut de la fourchette des objectifs du groupe, établis à 8-10%.Le chiffre d'affaires total a progressé de 2,4% à 360,5 mio CHF, faisant ainsi légèrement mieux que les prévisions des analystes. Les spécialistes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur des ventes de 358,5 mio.Hors effet des monnaies, les recettes de la société saint-galloise ont augmenté de 3,1%, a détaillé Gurit dans un communiqué.La plus importante division, Composite Materials, a subi un recul des ventes de 7,2% à 246,2 mio CHF, en raison notamment d'un fort repli dans l'éolien (-13,9%). Cette activité a notamment souffert d'une contraction de la demande en Chine et en Inde. Les ventes à l'industrie du bâtiment au Moyen-Orient ont quant à elles subi les aléas géopolitiques de la région. La situation devrait néanmoins se rétablir cette année dans ces deux dernières régions.Les plus petites unités Composite Components et Tooling ont par contre vu leurs recettes bondir de respectivement 28,3% à 22,3 mio CHF et de 33,1% à 91,8 mio.al/rp(AWP / 31.01.2018 18h40)