Gurit décoiffe les attentes au 1er trimestre, toutes les propositions validées

Pfäffikon (awp) - Le fabricant de matériaux composites Gurit a bouclé le premier trimestre 2018 sur des ventes nettes en hausse de 5,4% sur un an (+1,3% en monnaies locales) à 92,1 millions de francs, malgré la demande toujours souffreteuse du secteur éolien. La croissance a été portée essentiellement par la division outillage (Tooling), qui a vu ses recettes bondir de plus de moitié (+62,9%).Le chiffre d'affaires réalisé par Gurit au cours des trois premiers mois dépasse nettement les pronostics des analystes consultés par AWP, dont le plus optimiste tablait sur 90,5 millions.Par ailleurs, la société saint-galloise, qui a tenu ce mardi son assemblée générale à Pfäffikon (SZ), a annoncé dans la soirée par voie de communiqué que toutes les propositions soumises par le conseil d'administration avaient été acceptées par les actionnaires, notamment le versement d'un dividende de 20,00 francs par action au porteur cotée.buc/rp(AWP / 17.04.2018 19h10)