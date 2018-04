Gurit décroche un contrat de 64 mio CHF

(ajoute commentaire analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Gurit, le producteur des matériaux composites, a remporté un contrat de 64 mio CHF auprès d'un fabricant de pièces détachées pour des turbines éoliennes. Gurit fournira son client en bois de balsa pendant trois ans, indique le groupe vendredi.Les volumes et la valeur du contrat pourraient augmenter durant la période du contrat, selon le communiqué.Il s'agit d'un contrat important, estime l'analyste Reto Amstalden de Baader Helvea, tout en précisant qu'il compte pour 5% du chiffre d'affaires annuel ou 15% de son secteur éolien.Gurit gagne visiblement des parts de marché et ce contrat augmente la visibilité des activités du producteur des matériaux composites, ajoute-t-il.L'analyste laisse cependant ses prévisions pour l'année en cours inchangées, ce contrat ayant été anticipé.A 10h45, l'action gagnait 2,3% à 18 CHF, à contre-sens de son marché de référence (SPI), qui évoluait en baisse de 0,39%. Cependant le titre a chuté d'environ 25% depuis le début de l'année.Le spécialiste des matériaux composites a dégagé en 2017 un bénéfice net en baisse de 4,2% à 24,9 mio CHF et une hausse de 2,4% de son chiffre d'affaires net à 360,5 mio CHF. Ces résultats étaient inférieurs aux attentes du marché.lk/fr(AWP / 06.04.2018 12h00)