Gurit nomme Emiliano Frulloni directeur de la technologie (CTO)

Zurich (awp) - Le spécialiste des matériaux composites Gurit a nommé Emiliano Frulloni, directeur de la technologie (CTO) et membre de la direction. Le nouveau responsable, qui occupera ses fonctions au plus tard le 1er novembre, remplace Damian Bannister, désigné directeur innovation des matériaux composites, un nouveau poste créé au sein de l'entreprise, annonce-t-elle mardi.Cette nomination permettra de renforcer les capacités d'innovation du groupe. M. Frulloni travaille actuellement pour Solvay, en tant directeur de la recherche et du développement pour les produits composites.lk/rp(AWP / 06.02.2018 18h30)