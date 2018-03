Gurit voit sa rentabilité se détériorer en 2017 et garde son dividende inchangé

Zurich (awp) - Le spécialiste des matériaux composites Gurit a dégagé en 2017 un bénéfice net en légère baisse, à 24,9 mio CHF. Le groupe saint-gallois a par ailleurs confirmé mardi la hausse de 2,4% de son chiffre d'affaires net à 360,5 mio annoncée à la mi-janvier. Les actionnaires se verront proposer lors de la prochaine assemblée générale un dividende inchangé de 20,0 CHF par action au porteur.Le résultat opérationnel (Ebit) s'est délesté de 2,4% à 35,9 mio CHF, pour une marge correspondante de 10,0%, en repli de 50 points de base (pb), précise Gurit dans un communiqué.La copie rendue par le groupe de Wattwil déçoit les attentes les plus conservatrices des spécialistes consultés par AWP. Ces derniers tablaient en moyenne sur un Ebit à 39,0 mio CHF pour une marge de 10,9% et un bénéfice net à 27,1 mio, ainsi que sur un relèvement du dividende.Pour l'exercice en cours, la direction de Gurit table sur une croissance des ventes inférieure à 5% et une rentabilité dans le haut de la fourchette des 8-10% de marge Ebit visée à moyen terme.buc/rp(AWP / 13.03.2018 07h58)