Guyane Maritime: Total a déposé une demande d'autorisation de forage pour 2019

TOTAL

Paris - Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi avoir déposé une demande d'autorisation de forage pour réaliser un puits d'exploration début 2019 dans le cadre de son permis Guyane Maritime, en dépit de récentes déclarations de Greenpeace qui réclame des interdictions d'exploitation.La demande a été déposée auprès de la Préfecture de Guyane, indique dans un communiqué Total, qui réagit aussi à une publication de l'organisation écologiste Greenpeace.Celle-ci avait affirmé vendredi avoir observé, lors d'une campagne d'exploration de son bateau L'Esperanza en mai, que "les eaux guyanaises abritent les mêmes formations coralliennes que celles du Récif de l'Amazone, qui s'étend au large du Brésil". Greenpeace ajoutait que Total "prévoit d'effectuer des forages pétroliers dans la région".Le groupe pétrolier a rappelé de son côté qu'une campagne océanographique avait été menée en octobre 2017 par le Muséum national d'histoire naturelle, et qu'elle avait mis en évidence un plateau rocheux avec "des peuplements biologiques épars" qui ont fait l'objet de prélèvements.Total souligne, carte à l'appui, que ce plateau rocheux se trouve à près de 100 mètres de profondeur, alors que sa zone de forage est localisée à plus de 2.000 mètres de profondeur et est située à 30 km du plateau rocheux.Le groupe ajoute que "son étude de l'état environnemental initial sera rendue publique par les autorités".Total avait obtenu en septembre 2017 la prolongation jusqu'en juin 2019 de son permis d'exploration Guyane Maritime accordé en 2011. Du pétrole avait été découvert lors d'un premier forage en 2011, puis des forages supplémentaires avaient été infructueux. Le groupe avait dit en septembre vouloir terminer son programme d'exploration sur cette zone par un dernier puits fin 2018-début 2019.sbo/soe/eb(©AFP / 15 mai 2018 13h35)